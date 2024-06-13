США и Украина подписали соглашение по безопасности

Президент США Джо Байден подписал на полях саммита Группы семи в Италии соглашение по безопасности между Вашингтоном и Киевом сроком на 10 лет с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Президент США Джо Байден подписал с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита Группы семи в Италии соглашение по безопасности между Вашингтоном и Киевом сроком на 10 лет.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на текст документа.

"Для обеспечения безопасности Украины обе стороны признают, что Украине необходимы значительные вооруженные силы, мощный потенциал и постоянные инвестиции в военно-промышленный комплекс, соответствующие стандартам Организации Североатлантического договора", - говорится в соглашении.

По информации агентства, стороны рассматривают данное соглашение как "поддерживающее мост" к возможному членству Украины в альянсе НАТО.

В нем отмечается, что США намерены оказывать Украине помощь, связанную с предоставлением военной продукции, разведданных, подготовкой военных, развитием ВПК.