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США и Украина подписали соглашение по безопасности

США и Украина подписали соглашение по безопасности Президент США Джо Байден подписал на полях саммита Группы семи в Италии соглашение по безопасности между Вашингтоном и Киевом сроком на 10 лет с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Другие страны
13 июня 2024 г. 22:38
США и Украина подписали соглашение по безопасности

Президент США Джо Байден подписал с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита Группы семи в Италии соглашение по безопасности между Вашингтоном и Киевом сроком на 10 лет.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на текст документа.

"Для обеспечения безопасности Украины обе стороны признают, что Украине необходимы значительные вооруженные силы, мощный потенциал и постоянные инвестиции в военно-промышленный комплекс, соответствующие стандартам Организации Североатлантического договора", - говорится в соглашении.

По информации агентства, стороны рассматривают данное соглашение как "поддерживающее мост" к возможному членству Украины в альянсе НАТО.

В нем отмечается, что США намерены оказывать Украине помощь, связанную с предоставлением военной продукции, разведданных, подготовкой военных, развитием ВПК.

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