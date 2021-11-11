США и Украина подписали хартию о стратегическом партнерстве

США намерены продолжать санкционное давление на Россию, чтобы поддержать Киев.

США намерены продолжать санкционное давление на Россию, чтобы поддержать Киев.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом говорится в хартии о стратегическом партнерстве США и Украины.

"США намерены поддержать усилия Украины по противодействию вооруженной агрессии, подрывам в экономике и энергетике, а также злонамеренной киберактивности со стороны России, в том числе путем сохранения санкций против России или связанных с Россией", - говорится в документе, текст которого распространила пресс-служба госдепа.

Документ подписан в ходе визита украинской делегации в Вашингтон.

Отмечается, что меры против РФ будут сохраняться до "восстановления территориальной целостности Украины".

США поддерживают устремления Украины в НАТО, говорится в документе.