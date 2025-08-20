США и Туркменистан обсудили сотрудничество в рамках платформы C5+1

Как передает Report со ссылкой на Госдепартамент США, в ходе переговоров Рубио подтвердил приверженность США к дальнейшему сотрудничеству с Туркменистаном в целях расширения экономических и торговых связей, продвижения региональной интеграции через дипломатическую платформу C5+1 (Центральная Азия + США), а также укрепления региональной безопасности.

Госсекретарь также выразил благодарность Туркменистану за оказанную помощь гражданам США, покидавшим Иран во время недавнего конфликта между Израилем и Ираном.