СМИ: США и Турция дали Сирийским демсилам 30-дневный срок на присоединение к правительственной армии

США и Турция поставили группировке Сирийским демократическим силам (SDF), связанной с YPG/PKK, 30-дневный срок для присоединения к сирийскому правительству.

США и Турция поставили Сирийским демократическим силам (SDF) - связанной с YPG/PKK вооруженной группировке - 30-дневный срок для присоединения к сирийскому правительству.

Как передает Report, об этом сообщает Middle East Eye со ссылкой на источники.

Лидер группировки Мазлум Абди подписал в марте соглашение с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа, предусматривающее полное слияние SDF и их агентств с правительством Дамаска.

"Однако прогресс застопорился, поскольку SDF и другие курдские группировки потребовали автономии и сопротивляются слиянию под руководством сирийского министерства обороны, настаивая на сохранении отдельного военного командования и организационной структуры в составе сирийской армии", - говорится в сообщении.

В связи с чем, как передает портал, во время встречи в Сирии на прошлой неделе официальные лица США и Турции дали SDF 30-дневный ультиматум для присоединения к правительству Дамаска.

"SDF было сказано, что не все их вооруженные подразделения будут интегрированы в сирийскую армию. Подразделения, которые откажутся присоединиться к правительственным войскам, будут разоружены, а общий контроль останется за сирийским правительством", - сказал один из источников.