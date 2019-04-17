США и Турция не смогли преодолеть разногласия по С-400

Вашингтон и Анкара во время состоявшихся на этой неделе консультаций не смогли преодолеть разногласия, которые касаются приобретения Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal.

"По словам официальных лиц, США и Турция не смогли выйти из тупика относительно планов Анкары развернуть этим летом российские системы ПВО, которые, по заявлению Пентагона, могут представлять угрозу истребителям США в регионе", - констатируется в материале.

Отмечается, что данную тему обсуждали ранее на этой неделе в Вашингтоне представители США и Турции. Её касались, в частности, на состоявшейся в понедельник встрече президент США Дональд Трамп и министр финансов и казначейства Турции Берат Албайрак.

В публикации приводятся слова официального представителя президента Турции Ибрагима Калына. Он выразил надежду на то, что американская сторона не будет вводить санкции против Анкары в связи с покупкой С-400.

"Санкции будут контрпродуктивными и приведут к негативным последствиям. Всем следует понимать, что у Турции имеется обоснованная обеспокоенность относительно безопасности", - отметил Калын.

Согласно изданию, в Турции, вероятнее всего, начнут развертывание С-400 в течение следующих двух или трёх месяцев. Как констатируется в материале, "это оставляет мало времени для решения спорного вопроса".