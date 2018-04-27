США и Турция договорились урегулировать ситуацию вокруг Манбиджа

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудили ситуацию в Сирии и ряд двусторонних вопросов на полях министерской встречи НАТО в Брюсселе, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Исходя из предыдущих предварительных обсуждений по поводу Манбиджа, дипломаты подтвердили свою поддержку для создания двустороннего процесса, чтобы найти общий путь вперед. Они также обсудили приверженность Соединенных Штатов поддержке интересов национальной безопасности Турции", - говорится в сообщении Госдепартамента США.

Отметим, что в настоящее время город Манбидж на севере Сирии контролируют союзные США вооруженные формирования "Отрядов народной самообороны", которых Турция считает связанными с террористическими группировками и против которых хочет начать военную операцию в этом районе.

В госдепартаменте также сообщили, что в ходе встречи М.Помпео передал "озабоченность администрации по поводу граждан США и местных сотрудников американской дипломатической миссии, задержанных в Турции".