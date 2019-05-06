​США и талибы прервали переговоры в Катаре из-за наступления Рамазана

Делегации США во главе со спецпосланником по Афганистану Залмаем Халилзадом и афганского радикальной группировки "Талибан" приостановили на один день переговоры в Катаре по случаю начала месяца мусульманского поста Рамазан.
Как передает Report,об этом сообщил РИА "Новости" источник в афганской делегации.
"В понедельник выходной день, поскольку первый день Рамадана, после этого переговоры продолжатся по двум ключевым вопросам", - сказал собеседник агентства.
Ранее МИД Катара сообщил, что переговоры между США и "Талибан" возобновились в Дохе 1 мая.
Tural AsadiАвтор новости