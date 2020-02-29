США и талибы подпишут соглашение о выводе войск из Афганистана и запуске мирного процесса

США и радикальное движение "Талибан" подпишут в субботу в столице Катара Дохе соглашение о выводе войск из Афганистана и запуске мирного процесса в стране.

Об этом Report передает со ссылкой на ТАСС.

Соглашение станет итогом переговоров, которые спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и талибы вели в Дохе с октября 2018 года. Участие в церемонии подтвердил госсекретарь США Майкл Помпео. Ожидается, что со стороны талибов подпись под документом поставит заместитель лидера "Талибана", глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар.

За подписанием соглашения будут следить наблюдатели из порядка 30 государств. Делегацию Пакистана возглавит министр иностранных дел этой страны Шах Мехмуд Куреши. Свидетелем подписания документа от российской стороны выступит спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.