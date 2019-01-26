Reuters: США и "Талибан" согласовали проект по выводу иностранных войск из Афганистана

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Представители США и радикального движения "Талибан" в ходе консультаций в столице Катара Дохе согласовали проект договора о выводе иностранных войск из Афганистана. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Reuters заявил источник в "Талибане".

По его данным, в проекте соглашения содержится призыв к выводу иностранных войск из страны в течение 18 месяцев.