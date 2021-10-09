О нас
Report Georgia
Аудио новости

США и "Талибан" обсудят эвакуацию иностранных граждан

США и "Талибан" обсудят эвакуацию иностранных граждан США и движение Талибан обсудят эвакуацию иностранных граждан и афганцев из Афганистана.
Другие страны
9 октября 2021 г. 09:13
США и Талибан обсудят эвакуацию иностранных граждан

США и движение "Талибан" обсудят эвакуацию иностранных граждан и афганцев из Афганистана.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на официального представителя Госдепа США.

Так, встреча состоится в субботу и воскресенье в столице Катара Дохе, где официальные лица США встретятся с высокопоставленными должностными лицами движения "Талибан".

В центре внимания переговоров будет выполнение лидерами афганских талибов обязательств относительно разрешения американцам и другим иностранным гражданам покинуть Афганистан вместе с афганцами, если ранее они работали на правительство США и других афганских союзников.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

В Баку несколько школ перешли на 6-дневный учебный график
В Баку несколько школ перешли на 6-дневный учебный график
8 октября 2021 г. 17:29
Минфин озвучил позицию по участию в дополнительной капитализации ЧБТР
Минфин озвучил позицию по участию в дополнительной капитализации ЧБТР
8 октября 2021 г. 13:08
Министр молодежи и спорта Украины: Работаем над новым планом действий в рамках соглашения с Азербайджаном
Министр молодежи и спорта Украины: Работаем над новым планом действий в рамках соглашения с Азербайджаном
7 октября 2021 г. 15:02
Чавушоглу: Совместные военные учения Турции и Азербайджана не направлены против других
Чавушоглу: Совместные военные учения Турции и Азербайджана не направлены против других
7 октября 2021 г. 11:09
Багдад Амреев: Зангезурский коридор выведет грузоперевозки на более высокий уровень
Багдад Амреев: Зангезурский коридор выведет грузоперевозки на более высокий уровень
6 октября 2021 г. 20:10
Сафа Мирзоев: В Милли Меджлисе состоятся три заседания в связи с Днем независимости
Сафа Мирзоев: В Милли Меджлисе состоятся три заседания в связи с Днем независимости
6 октября 2021 г. 12:26
Ирак ищет возможности закупать газ из Азербайджана
Ирак ищет возможности закупать газ из Азербайджана
5 октября 2021 г. 14:00
Швейцария надеется на проведение в Баку совместной экономической комиссии
Швейцария надеется на проведение в Баку совместной экономической комиссии
5 октября 2021 г. 11:25
Жена Саакашвили: Сделаю все возможное, чтобы освободить Михаила
Жена Саакашвили: Сделаю все возможное, чтобы освободить Михаила
5 октября 2021 г. 10:32
AHK Azerbaijan: Германия готова предложить свой опыт для восстановления Карабаха и Восточного Зангезура
AHK Azerbaijan: Германия готова предложить свой опыт для восстановления Карабаха и Восточного Зангезура
5 октября 2021 г. 10:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi