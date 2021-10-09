США и "Талибан" обсудят эвакуацию иностранных граждан

США и движение Талибан обсудят эвакуацию иностранных граждан и афганцев из Афганистана.

США и движение "Талибан" обсудят эвакуацию иностранных граждан и афганцев из Афганистана.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на официального представителя Госдепа США.

Так, встреча состоится в субботу и воскресенье в столице Катара Дохе, где официальные лица США встретятся с высокопоставленными должностными лицами движения "Талибан".

В центре внимания переговоров будет выполнение лидерами афганских талибов обязательств относительно разрешения американцам и другим иностранным гражданам покинуть Афганистан вместе с афганцами, если ранее они работали на правительство США и других афганских союзников.