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США и Тайвань подписали контракт на обслуживание ракет ЗРК Patriot

США и Тайвань подписали контракт на обслуживание ракет ЗРК Patriot Вооруженные силы Тайваня и Американский институт на острове подписали контракт на техническое обслуживание ракет для комплексов ЗРК Patriot.
Другие страны
17 января 2024 г. 13:11
США и Тайвань подписали контракт на обслуживание ракет ЗРК Patriot

Вооруженные силы Тайваня и Американский институт на острове подписали контракт на техническое обслуживание ракет для комплексов ЗРК Patriot.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила тайваньская газета Liberty Times.

По ее данным, сумма контракта составила 772,1 млн новых тайваньских долларов (около 24,51 млн долларов). В рамках контракта, который должен быть завершен к декабрю 2027 года, США должны предоставить "услуги по оказанию технической помощи по ракетным системам". Они будут предоставляться в городе Синьбэй в районе Тайшань, где расположено командование противовоздушной и противоракетной обороны ВВС Тайваня.

Американский оборонно-промышленный концерн Lockheed Martin направит технических специалистов для выполнения условий контракта. Издание подчеркивает, что остается неясным, идет ли речь о стоящих на вооружении ВВС Тайваня ЗРК Patriot PAC-3 или новых усовершенствованных ракетах MSE, поставки которых ожидаются в ближайшие годы.

В настоящее время у Тайваня на вооружении стоят девять батарей ЗРК Patriot PAC-3, которые прикрывают Тайбэй, порт Гаосюн и другие ключевые объекты и военные базы.

В декабре 2022 года агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о том, что США намерены поставить на Тайвань около 100 модернизированных управляемых ракет PAC-3 MSE для ЗРК Patriot с увеличенными максимальной высотой поражения цели и радиусом действия. По его данным, партия также должна включать радиолокационное и сопутствующее оборудование. Общая сумма сделки составит порядка 882 млн долларов.

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