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США и Тайвань достигли консенсуса по вопросам тарифов и нетарифных барьеров

США и Тайвань достигли консенсуса по вопросам тарифов и нетарифных барьеров США и Тайвань завершили технические консультации и достигли консенсуса по вопросам тарифов и нетарифных торговых барьеров.
Другие страны
31 июля 2025 г. 12:26
США и Тайвань достигли консенсуса по вопросам тарифов и нетарифных барьеров

США и Тайвань завершили технические консультации и достигли консенсуса по вопросам тарифов и нетарифных торговых барьеров.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное информагентство Тайваня (CNA) со ссылкой на Исполнительный Юань (главный исполнительный орган Тайваня).

"Стороны завершили технические консультации и достигли определенного консенсуса по таким вопросам, как тарифы, нетарифные торговые барьеры, упрощение процедур торговли, устойчивость цепочек поставок и экономическая безопасность", - сказано в сообщении.

Переговоры между сторонами по совместному заявлению продолжаются, и публичный отчет будет представлен после завершения процесса принятия решения правительством США.

Ранее США ввели тарифную ставку в 32% на товары с Тайваня.

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