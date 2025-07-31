США и Тайвань достигли консенсуса по вопросам тарифов и нетарифных барьеров

США и Тайвань завершили технические консультации и достигли консенсуса по вопросам тарифов и нетарифных торговых барьеров.

США и Тайвань завершили технические консультации и достигли консенсуса по вопросам тарифов и нетарифных торговых барьеров.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное информагентство Тайваня (CNA) со ссылкой на Исполнительный Юань (главный исполнительный орган Тайваня).

"Стороны завершили технические консультации и достигли определенного консенсуса по таким вопросам, как тарифы, нетарифные торговые барьеры, упрощение процедур торговли, устойчивость цепочек поставок и экономическая безопасность", - сказано в сообщении.

Переговоры между сторонами по совместному заявлению продолжаются, и публичный отчет будет представлен после завершения процесса принятия решения правительством США.

Ранее США ввели тарифную ставку в 32% на товары с Тайваня.