США и страны коалиции по борьбе с ИГ продолжат борьбу с экстремизмом

США и другие страны - участницы Глобальной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" пообещали бороться с экстремизмом и не допустить возрождения ИГ.

США и другие страны - участницы Глобальной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" пообещали бороться с экстремизмом и не допустить возрождения ИГ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, который находится с визитом в Саудовской Аравии.

"Соединенные Штаты и 86 членов Глобальной коалиции по борьбе с ИГ продолжат бороться с воинствующими экстремистами и бедствиями, которые приносит терроризм. Хотя мы и победили ИГ на поле боя в Сирии и Ираке, мы должны и дальше быть на этом сосредоточены, чтобы предотвратить его возрождение", - написал он в Twitter.

Блинкен также сообщил, что провел "продуктивную беседу" с представителями стран Западной Африки, которые участвуют в формате. "Наши связи в сфере дипломатии и безопасности в регионе имеют большое значение для борьбы с терроризмом и незащищенностью", - отметил он.