США и страны ЕС пока не договорились насчет изменения соглашения с Ираном

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ США, а также Франция, Германия и Великобритания (Е3) добились прогресса на переговорах по внесению корректировок в соглашение о ядерной программе Ирана, но окончательного решения пока не найдено.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам в воскресенье на брифинге сообщил представитель американской администрации высокого ранга.

Брифинг проводился перед началом встреч исполняющего обязанности госсекретаря США Джона Салливана в Торонто, где собрались главы внешнеполитических ведомств стран G7. "Мы вели переговоры с европейцами с января, с E3, и мы добились большого прогресса, но мы еще не пришли [к решению]", - сказал он. Представитель администрации при этом подчеркивал, что речь идет о "добавочном соглашении".