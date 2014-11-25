​США и союзники нанесли 24 авиаудара по позициям ИГИЛ

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты и их союзники нанесли более двух десятков ударов по позициям боевиков "Исламского Государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ).

Как передает Report, девять ударов было нанесено по Сирии, 15 ударов по Ираку, сообщило Центральное командование США.

Американские военные рассказали, что авиаудары по Сирии были нанесены недалеко от границы города Кобани и Ракка, в результате чего были уничтожены три позиции боевой воинствующей группировки, несколько мест отдыха и одна из штаб-квартир.

В Ираке целями были Мосул, Асад, Багдад, Рамади, Таль-Афар и Хит, в результате чего были уничтожены контрольно-пропускные пункты, различные подразделения ИГИЛ, многочисленные транспортные средства и несколько зданий.