Энтони Блинкен: США и союзники напрямую подали Израилю и Ирану сигнал о недопустимости эскалации

США вместе с союзниками напрямую послали Израилю и Ирану сигнал о том, что никому не следует идти на дальнейшую эскалацию напряженности.

США вместе с союзниками напрямую послали Израилю и Ирану сигнал о том, что никому не следует идти на дальнейшую эскалацию напряженности.

Как передает Report, об этом заявил по итогам американо-австралийских переговоров в формате "два плюс два" госсекретарь Энтони Блинкен.

"Мы продолжаем интенсивно работать над снижением напряженности на Ближнем Востоке и предотвращением разрастания конфликта. Последние несколько дней мы поддерживаем постоянные контакты с партнерами в регионе и за его пределами", - сказал он на пресс-конференции в Аннаполисе (штат Мэриленд), подчеркнув, что США и их партнеры "сходятся во мнении о том, что никто не должен стремиться к эскалации".

"Мы поддерживаем интенсивные дипломатические контакты с союзниками и партнерами, донося этот сигнал напрямую до Ирана. Мы напрямую доносим этот сигнал до Израиля", - отметил Блинкен.