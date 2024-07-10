США и союзники намерены выделить Украине более $1 млрд на укрепление ПВО

Соединенные Штаты и их союзники выделят Украине свыше $1 млрд на укрепление системы противовоздушной обороны (ПВО).

Соединенные Штаты и их союзники выделят Украине свыше $1 млрд на укрепление системы противовоздушной обороны (ПВО).

Как передает Report , об этом говорится в совместном письменном заявлении лидеров Германии, Италии, Нидерландов, Румынии, США и Украины, распространенном пресс-службой Белого дома.

Авторы заявления выразили "признательность коалиции из более чем 50 стран, продолжающих оказывать военную поддержку Украине", а также участникам инициативы, "в рамках которой партнеры обязались выделить более $1 млрд" на укрепление системы ПВО Украины.

"Мы также приветствуем проводимую НАТО работу, направленную на поддержку усилий Украины по созданию унифицированной с НАТО и интегрированной архитектуры противовоздушной и противоракетной обороны", - отмечается в документе.

Отметим, что американский лидер Джо Байден, выступая в Вашингтоне на церемонии открытия саммита НАТО, заявил, что США и союзники приступают к передаче Украине дополнительных стратегических и тактических систем ПВО, в том числе Patriot и NASAMS.