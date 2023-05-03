О нас

США и союзники готовят санкции в отношении России

США и союзники готовят санкции в отношении России США и их союзники готовят санкции в отношении России, направленные против лазеек, способствующих обходу уже введенных ограничений. Планы относительно новых мер могут быть обнародованы во время саммита G7 в Японии, который пройдет 19-21 мая.
Другие страны
3 мая 2023 г. 10:28
США и союзники готовят санкции в отношении России

США и их союзники готовят санкции в отношении России, направленные против лазеек, способствующих обходу уже введенных ограничений. Планы относительно новых мер могут быть обнародованы во время саммита G7 в Японии, который пройдет 19-21 мая.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Сообщается, что США и Япония готовят собственные пакеты санкций против РФ, а Канада работает над мерами, касающимися прав человека, и санкций в отношении российской оборонной промышленности.

Ожидается, что лидеры стран G7 расширят ограничения на технологии и оборудование, используемые российскими военными и промышленностью. Также сообщается, что исключения из санкций G7 против РФ, скорее всего, будут касаться сельскохозяйственных товаров, продуктов питания и лекарств. Помимо этого ожидается, что лидеры G7 добьются прогресса в отслеживании перемещения российских алмазов за границу, что в конечном итоге может привести к ограничениям на эту торговлю.

В рамках новых санкций ЕС планируется ввести индивидуальные санкции в отношении примерно 30 граждан России.

Отметим, что в ходе саммита G7 будет обсужден вопрос относительно того, что уже сработало и какие варианты еще остаются в плане дальнейшего давления на российскую экономику.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Новый турецкий боевой БПЛА впервые выведен на взлетно-посадочную полосу
ФотоНовый турецкий боевой БПЛА впервые выведен на взлетно-посадочную полосу
26 апреля 2023 г. 11:38
Azerkosmos: Ведутся переговоры с ведущими международными компаниями о выводе на орбиту нового спутника
Azerkosmos: Ведутся переговоры с ведущими международными компаниями о выводе на орбиту нового спутника
26 апреля 2023 г. 14:08
В Баку проходит встреча глав МИД Азербайджана и Франции
В Баку проходит встреча глав МИД Азербайджана и Франции
27 апреля 2023 г. 12:33
Завтра в Азербайджане ожидается до 29 градусов тепла
Завтра в Азербайджане ожидается до 29 градусов тепла
28 апреля 2023 г. 13:15
Пилоты Формулы-1 провели встречу с фанатами в Баку
Пилоты Формулы-1 провели встречу с фанатами в Баку
29 апреля 2023 г. 11:50
SOCAR увеличил переработку нефти на более чем 5%
SOCAR увеличил переработку нефти на более чем 5%
29 апреля 2023 г. 15:10
Выступление президента Ильхама Алиева на TEKNOFEST широко освещалось в турецких СМИ
ФотоВыступление президента Ильхама Алиева на TEKNOFEST широко освещалось в турецких СМИ
29 апреля 2023 г. 21:50
Состоялся телефонный разговор между президентом Ильхамом Алиевым и госсекретарем США
Состоялся телефонный разговор между президентом Ильхамом Алиевым и госсекретарем США
1 мая 2023 г. 02:45
Производство обуви в Азербайджане выросло на 8%
Производство обуви в Азербайджане выросло на 8%
1 мая 2023 г. 11:54
В Зардабе задержан житель Баку, пытавшийся продать автомат
В Зардабе задержан житель Баку, пытавшийся продать автомат
2 мая 2023 г. 09:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi