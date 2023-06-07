США и Сербия намерены вместе готовить младший командный состав

Вооруженные силы Соединенных Штатов и Сербии условились продолжать налаживать новые виды сотрудничества, в том числе подготовку младшего командного состава и обучение кибернетической защите.
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"Нужно продолжить совместную деятельность и находить новые модели сотрудничества", — говорится в публикации.
По оценке минобороны Сербии, в первую очередь это коснется сферы подготовки унтер-офицерского корпуса и киберзащиты.
Согласно информации ведомства, в Сербию с рабочей поездкой прибыли руководитель бюро Нацгвардии США генерал Даниел Хокансон и заместитель командующего Национальной гвардией Огайо Стивен Роудс.