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США и Сербия намерены вместе готовить младший командный состав

США и Сербия намерены вместе готовить младший командный состав Вооруженные силы Соединенных Штатов и Сербии условились продолжать налаживать новые виды сотрудничества, в том числе подготовить младшего командного состава и обучение кибернетической защите.
Другие страны
7 июня 2023 г. 21:36
США и Сербия намерены вместе готовить младший командный состав

Вооруженные силы Соединенных Штатов и Сербии условились продолжать налаживать новые виды сотрудничества, в том числе подготовку младшего командного состава и обучение кибернетической защите.

Как передает Report, об этом заявили в пресс-службе сербского министерства обороны.

"Нужно продолжить совместную деятельность и находить новые модели сотрудничества", — говорится в публикации.

По оценке минобороны Сербии, в первую очередь это коснется сферы подготовки унтер-офицерского корпуса и киберзащиты.

Согласно информации ведомства, в Сербию с рабочей поездкой прибыли руководитель бюро Нацгвардии США генерал Даниел Хокансон и заместитель командующего Национальной гвардией Огайо Стивен Роудс.

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