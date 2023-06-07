США и Сербия намерены вместе готовить младший командный состав

Вооруженные силы Соединенных Штатов и Сербии условились продолжать налаживать новые виды сотрудничества, в том числе подготовить младшего командного состава и обучение кибернетической защите.

Вооруженные силы Соединенных Штатов и Сербии условились продолжать налаживать новые виды сотрудничества, в том числе подготовку младшего командного состава и обучение кибернетической защите.

Как передает Report , об этом заявили в пресс-службе сербского министерства обороны.

"Нужно продолжить совместную деятельность и находить новые модели сотрудничества", — говорится в публикации.

По оценке минобороны Сербии, в первую очередь это коснется сферы подготовки унтер-офицерского корпуса и киберзащиты.

Согласно информации ведомства, в Сербию с рабочей поездкой прибыли руководитель бюро Нацгвардии США генерал Даниел Хокансон и заместитель командующего Национальной гвардией Огайо Стивен Роудс.