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США и Сербия договорились работать над укреплением экономических связей

США и Сербия договорились работать над укреплением экономических связей США и Сербия договорились о проведении двустороннего диалога для укрепления экономических и оборонных связей.
Другие страны
6 августа 2025 г. 23:30
США и Сербия договорились работать над укреплением экономических связей

США и Сербия договорились о проведении двустороннего диалога для укрепления экономических и оборонных связей.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря госдепа Тэмми Брюс.

"Государственный секретарь Марко Рубио провел встречу с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем. Стороны договорились о проведении двустороннего стратегического диалога между США и Сербией позже в этом году с целью углубления экономических и оборонных связей", - сказала она.

По данным Госдепа, министры также обсудили важность снижения напряженности на Западных Балканах, особенно в отношении Косово, а также в Боснии и Герцеговине - для укрепления региональной стабильности и создания условий для экономического роста.

Президент Сербии Александр Вучич заявил в январе, что Сербия и США открыли тему стратегического диалога, "который не решит все имеющиеся разногласия", но создаст большие перспективы для сотрудничества официального Белграда и Вашингтона в энергетике, экономике и сфере обороны.

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