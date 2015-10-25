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    ​США и Саудовская Аравия увеличат поддержку оппозиции в Сирии

    Стороны договорились о продолжении работы над политическим урегулированием конфликта

    Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ В рамках разговора с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом госсекретарь США Джон Керри достиг договоренности об увеличении поддержки умеренной оппозиции в Сирии.

    Как передает Report со ссылкой на PressTV, стороны договорились о продолжении работы над политическим урегулированием конфликта.

    Они также обсудили необходимость мобилизации сил международного сообщества для скорейшего достижения мирных целей.

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