​США и Саудовская Аравия увеличат поддержку оппозиции в Сирии

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ В рамках разговора с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом госсекретарь США Джон Керри достиг договоренности об увеличении поддержки умеренной оппозиции в Сирии.

Как передает Report со ссылкой на PressTV, стороны договорились о продолжении работы над политическим урегулированием конфликта.

Они также обсудили необходимость мобилизации сил международного сообщества для скорейшего достижения мирных целей.