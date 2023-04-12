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США и Саудовская Аравия отметили необходимость сдерживания угроз со стороны Ирана

США и Саудовская Аравия отметили необходимость сдерживания угроз со стороны Ирана Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и наследный принц, премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обсудили по телефону обстановку в Йемене и подчеркнули необходимость сдерживания угроз со стороны Ирана.
Другие страны
12 апреля 2023 г. 07:10
США и Саудовская Аравия отметили необходимость сдерживания угроз со стороны Ирана

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и наследный принц, премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обсудили по телефону обстановку в Йемене и подчеркнули необходимость сдерживания угроз со стороны Ирана.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Из документа следует, что Салливан и Мухаммед бен Сальман Аль Сауд "обсудили ряд международных и региональных вопросов, включая текущее дипломатическое взаимодействие по прекращению войны в Йемене". Помощник президента США отметил "значимый прогресс в Йемене за последний год". По его мнению, "боевые действия почти прекратились в условиях перемирия, заключенного при посредничестве ООН". Салливан заявил о готовности содействовать усилиям Эр-Рияда по "прекращению войны".

Помощник американского лидера и наследный принц также подчеркнули "необходимость дальнейшего сдерживания угроз со стороны Ирана" и других стран. "Салливан подтвердил непоколебимую приверженность президента США Джо Байдена тому, чтобы не допустить получения Ираном ядерного оружия", - отмечается в документе.

В документе сообщается, что помощник американского лидера и наследный принц Саудовской Аравии договорились содействовать двустороннему "сотрудничеству в сфере чистой энергетики", а также в развитии мобильной связи.

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