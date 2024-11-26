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США и Саудовская Аравия обсудят прекращение огня в Газе при перемирии в Ливане

США и Саудовская Аравия обсудят прекращение огня в Газе при перемирии в Ливане Координатор Совета национальной безопасности Белого дома по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгурк обсудит с властями Саудовской Аравии то, как потенциальная договоренность с Израилем о прекращении огня в Ливане может содействовать приостановке
Другие страны
26 ноября 2024 г. 03:48
США и Саудовская Аравия обсудят прекращение огня в Газе при перемирии в Ливане

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгурк обсудит с властями Саудовской Аравии то, как потенциальная договоренность с Израилем о прекращении огня в Ливане может содействовать приостановке боевых действий в секторе Газа.

Как передает Report, об этом заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.

"Бретт Макгурк, который регулярно совершает поездки на Ближний Восток, завтра (26 ноября - ред.) будет в Саудовской Аравии, где обсудит использование потенциальной договоренности о прекращении огня в Ливане в качестве катализатора для возможного прекращения огня в секторе Газа, возвращения заложников, а также укрепления стабильности в регионе", - сказал Бейтс на брифинге для журналистов на борту самолета президента США Джо Байдена во время его следования в Нью-Йорк.

На вопрос, что произойдет, если власти Израиля не одобрят договоренности о прекращении огня в Ливане, Бейтс ответил: "Я не буду вдаваться в подробности о наших дипломатических консультациях и не стану строить догадки. Но мы продолжаем добиваться дипломатического урегулирования вдоль голубой линии (голубой линией называют границу между Ливаном и Израилем по цвету касок размещенных на ней миротворцев ООН - ред.), при котором гражданское население по обе стороны границы сможет вернуться в свои дома. Мы добились прогресса в достижении этой цели".

Заместитель пресс-секретаря Белого дома заверил, что Байден, заместитель его помощника Эймос Хокстин и "широкий круг сотрудников администрации плотно занимаются этим вопросом".

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 25 ноября заявил, что Израиль и Ливан близки к заключению соглашения о прекращении огня, которое включает и договоренности с группировкой "Хезболлах".

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