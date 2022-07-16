О нас

США и Саудовская Аравия намерены совместно помочь Украине с экспортом зерна

США и Саудовская Аравия намерены совместно помочь Украине с экспортом зерна Президент США Джо Байден и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман договорились помочь Украине с экспортом зерна.
Другие страны
16 июля 2022 г. 09:13
США и Саудовская Аравия намерены совместно помочь Украине с экспортом зерна

Президент США Джо Байден и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман договорились помочь Украине с экспортом зерна.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SPA.

"Лидеры стран подтвердили свою приверженность оказанию помощи украинскому народу и обеспечению беспрепятственного экспорта зерна для смягчения последствий глобального продовольственного кризиса, угрожающего ряду ближневосточных и африканских государств", - отмечается в совместном заявлении.

Саудовская Аравия также решила открыть воздушное пространство для всех гражданских самолетов, летящих в Израиль и из него.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина на переговорах в Стамбуле предложила создать алгоритм навигации в Черном море для экспорта зерна.

Генсек ООН Антониу Гуттериш отмечал, что переговоры вселяют оптимизм.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ və Səudiyyə Ərəbistanı taxıl ixracında Ukraynaya kömək etmək niyyətindədir

Самое важное

Ильхам Алиев: Мы выполнили все, что обещали азербайджанскому народу
Ильхам Алиев: Мы выполнили все, что обещали азербайджанскому народу
15 июля 2022 г. 23:45
Ильхам Алиев: Предложения по восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура на следующий год, вероятно, будут представлены мне в ближайшие месяцы
Ильхам Алиев: Предложения по восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура на следующий год, вероятно, будут представлены мне в ближайшие месяцы
15 июля 2022 г. 21:38
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
15 июля 2022 г. 19:38
Ильхам Алиев: Пребывание армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана совершенно неприемлемо
Ильхам Алиев: Пребывание армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана совершенно неприемлемо
15 июля 2022 г. 18:26
Президент Азербайджана: Армения все еще не выполняет принудительно взятых на себя обязательств
Президент Азербайджана: Армения все еще не выполняет принудительно взятых на себя обязательств
15 июля 2022 г. 17:55
Ильхам Алиев: В ближайшие дни между ЕС и Азербайджаном будет подписан важный документ
Ильхам Алиев: В ближайшие дни между ЕС и Азербайджаном будет подписан важный документ
15 июля 2022 г. 17:44
Под председательством президента состоялось совещание по итогам шести месяцев этого года
ФотоПод председательством президента состоялось совещание по итогам шести месяцев этого года
15 июля 2022 г. 16:59
Комиссар ЕС: Азербайджанский газ - фактор стабильности в период энергокризиса
Комиссар ЕС: Азербайджанский газ - фактор стабильности в период энергокризиса
15 июля 2022 г. 16:58
Глава Еврокомиссии посетит Азербайджан
Глава Еврокомиссии посетит Азербайджан
15 июля 2022 г. 16:29
Ильгар Мусаев назначен начальником Госслужбы спецсвязи и информационной безопасности
Ильгар Мусаев назначен начальником Госслужбы спецсвязи и информационной безопасности
15 июля 2022 г. 15:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi