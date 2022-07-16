США и Саудовская Аравия намерены совместно помочь Украине с экспортом зерна

Президент США Джо Байден и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман договорились помочь Украине с экспортом зерна.

Президент США Джо Байден и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман договорились помочь Украине с экспортом зерна.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SPA.

"Лидеры стран подтвердили свою приверженность оказанию помощи украинскому народу и обеспечению беспрепятственного экспорта зерна для смягчения последствий глобального продовольственного кризиса, угрожающего ряду ближневосточных и африканских государств", - отмечается в совместном заявлении.

Саудовская Аравия также решила открыть воздушное пространство для всех гражданских самолетов, летящих в Израиль и из него.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина на переговорах в Стамбуле предложила создать алгоритм навигации в Черном море для экспорта зерна.

Генсек ООН Антониу Гуттериш отмечал, что переговоры вселяют оптимизм.