США и Россия стали лидерами по продаже вооружений

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ В 2014 году лидерами по экспорту вооружений в мире стали США и Россия.

Как передает Report со ссылкой на New York Times, об этом сообщается в докладе экспертов при Конгрессе США.

США увеличили экспорт вооружений на 35%, что эквивалентно сумме в 10 млрд долларов. Россия оказалась на втором месте, продав в 2014 году вооружений на сумму 10,2 млрд долларов (в 2013 году эта сумма составила 10,3 млрд долларов).

За Россией следуют Швеция (5,5 млрд долларов), Франция (4,4 млрд долларов) и Китай (2,2 млрд долларов).

Многомиллиардные контракты США с Катаром, Саудовской Аравией и Южной Кореей позволили Вашингтону контролировать чуть больше 50% рынка вооружений.

Крупнейшим импортером оружия в мире в 2014 году оказалась Южная Корея, что объясняется ростом напряженности на Корейском полуострове. Сеул в 2014 году закупил вооружений на $7,8 млрд, большую часть - в США. Ирак, столкнувшийся с необходимостью укреплять свои вооруженные силы после ухода американских военных, оказался на втором месте. Объем его заказов составил $7,3 млрд. Следом идет Бразилия с $6,5 млрд.

Всего в 2014 году в мире было заключено легальных сделок на 71,8 млрд долларов, суммирует газета.