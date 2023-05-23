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США и Папуа-Новая Гвинея подписали оборонный пакт

США и Папуа-Новая Гвинея подписали оборонный пакт Соединенные Штаты Америки и Папуа-Новая Гвинея подписали новое двустороннее соглашение о сотрудничестве в области обороны.
Другие страны
23 мая 2023 г. 23:11
США и Папуа-Новая Гвинея подписали оборонный пакт

Соединенные Штаты Америки и Папуа-Новая Гвинея подписали новое двустороннее соглашение о сотрудничестве в области обороны.

Как передает Report со ссылкой на CNN, аналитики считают, что таким образом США пытаются ограничить влияние Китая в регионе.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и премьер-министр Папуа-Новой Гвинеи Джеймс Марапе подписали пакт и соглашение о безопасности на море в понедельник во время визита Блинкена в столицу Порт-Морсби.

Предполагается, что новое оборонное сотрудничество расширит доступ США к военным и другим объектам в Папуа-Новой Гвинее, укрепив связи Вашингтона в сфере безопасности в южной части Тихого океана.

Папуа-Новая Гвинея представила свое соглашение с США, как возможность улучшить свою инфраструктуру и потенциал национальной обороны во время растущих проблем глобальной безопасности.

Научный сотрудник FDC Pacific в Институте Лоуи Махолопа Лавейл сказал, что подписание оборонного соглашения сигнализирует остальному Тихоокеанскому региону о том, что Папуа-Новая Гвинея выбрала Австралию и США в качестве своего партнера по безопасности.

"Пакт об обороне и сообщение Фиджи о расторжении соглашения об обучении полиции с Китаем в начале этого года являются большими победами, привлекая крупнейшие тихоокеанские страны на сторону США в их попытках ограничить влияние Китая в регионе", - добавил Лавейл.

Между тем Австралия тоже готовится подписать собственный договор о безопасности с Папуа-Новой Гвинеей.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Sakit okeanda Çinin təsirini azaltmaq məqsədilə Papua Yeni Qvineya ilə saziş imzalayıb

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