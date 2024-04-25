США и Нигер сегодня начнут обсуждение вывода американских войск из страны

Представители США и Нигера проведут в четверг встречу в Ниамее, на которой начнут в официальном порядке обсуждение вывода американских сил из африканской страны.

Представители США и Нигера проведут в четверг встречу в Ниамее, на которой начнут в официальном порядке обсуждение вывода американских сил из африканской страны.

Как передает Report , об этом сообщается в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

Как отмечается в сообщении, от американской стороны на встрече будут присутствовать посол США в Нигере Кэтлин Фитцгиббон и генерал-майор Кен Экман, представляющий Африканское командование Вооруженных сил США. В ходе переговоров, как сообщил Миллер, начнется "обсуждение упорядоченного и ответственного вывода сил США из Нигера".

В Госдепартаменте сообщили, что после этого состоятся "дополнительные встречи для прозрачной и полной взаимоуважения координации процесса вывода войск". Миллер уточнил, что в ближайшие месяцы Нигер посетит первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл для обсуждения сотрудничества с властями страны в сферах, где интересы сторон пересекаются

Миллер признал, что Вашингтону не удалось достичь взаимопонимания с нигерским Национальным советом спасения родины, чтобы продолжать сотрудничество в области обороны в прежнем формате.