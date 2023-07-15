США и Нидерланды намерены ввести новые ограничения в отношении китайских производителей чипов

Под воздействием США, власти Нидерландов планируют ввести новые экспортные ограничения, которые запретят голландской компании ASML обслуживать своё оборудование для производства чипов в Китае.

Под воздействием США, власти Нидерландов планируют ввести новые экспортные ограничения, которые запретят голландской компании ASML обслуживать своё оборудование для производства чипов в Китае.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает издание Bloomberg.

ASML, ведущий производитель литографических сканеров для изготовления микросхем, столкнется с новыми ограничениями экспорта со стороны Нидерландов. В соответствии с новыми правилами, ASML будет запрещено по умолчанию обслуживать и ремонтировать свое оборудование в Китае.

Для продолжения деятельности в Китае, компания должна получить специальную лицензию от правительства Нидерландов, и новые правила вступят в силу в сентябре 2023 года.

ASML ограничат поставки в Китай устаревших литографических сканеров, которые потенциально могут быть использованы для производства микросхем по пятинанометровому техпроцессу. В частности, ASML запретят продавать подобное оборудование шести китайским предприятиям, в список которых входит Semiconductor Manufacturing International (SMIC), крупнейшее полупроводниковое предприятие Китая.

Вашингтон имеет влияние на Нидерланды и, в частности, ASML по той причине, что оборудование ASML включает в себя аппаратные и программные решения, запатентованные в США. При этом законодательство США позволяет влиять Вашингтону на экспорт продукции, частично состоящей из американских технологий.