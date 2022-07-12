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США и НАТО проведут учения по защите от оружия массового поражения

США и НАТО проведут учения по защите от оружия массового поражения США и НАТО проведут в Канаде учения по радиационной, химической и биологической защите.
Другие страны
12 июля 2022 г. 07:30
США и НАТО проведут учения по защите от оружия массового поражения

США и НАТО проведут в Канаде учения по радиационной, химической и биологической защите.

Как передает Report, об этом сообщает The Defence Post.

Помимо американских и канадских военных, в учениях примут участие подразделения из Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Словакии и Великобритании.

В Пентагоне считают, что маневры помогут солдатам "проверить свои возможности в суровых условиях". В частности, будут отработаны технологии взятия проб материалов, проведения их анализа и выявления потенциальных опасностей.

"Концентрация стольких стран на одних учениях дает прекрасную возможность увидеть, как действуют наши партнеры, и позволяет им увидеть, как можем действовать мы", - пояснил представитель американской армии майор Джошуа Кармен.

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