США и НАТО объявят о помощи в укреплении ПВО Украины

США и несколько других членов НАТО выступят позднее на неделе с объявлениями, касающимися укрепления систем противовоздушной обороны Украины.

США и несколько других членов НАТО выступят позднее на неделе с объявлениями, касающимися укрепления систем противовоздушной обороны Украины.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Чтобы укрепить противовоздушную оборону Украины и помочь Украине защитить свои города и энергосистему, США и несколько наших союзников выступят с крупными объявлениями на саммите на этой неделе", - сказал он.

Напомним, что саммит Североатлантического альянса состоится в Вашингтоне 9-11 июля.