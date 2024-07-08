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США и НАТО объявят о помощи в укреплении ПВО Украины

США и НАТО объявят о помощи в укреплении ПВО Украины США и несколько других членов НАТО выступят позднее на неделе с объявлениями, касающимися укрепления систем противовоздушной обороны Украины.
Другие страны
8 июля 2024 г. 23:43
США и НАТО объявят о помощи в укреплении ПВО Украины

США и несколько других членов НАТО выступят позднее на неделе с объявлениями, касающимися укрепления систем противовоздушной обороны Украины.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Чтобы укрепить противовоздушную оборону Украины и помочь Украине защитить свои города и энергосистему, США и несколько наших союзников выступят с крупными объявлениями на саммите на этой неделе", - сказал он.

Напомним, что саммит Североатлантического альянса состоится в Вашингтоне 9-11 июля.

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