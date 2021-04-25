США и НАТО начали вывод войск из Афганистана

США и НАТО начали вывод войск с ряда баз в Афганистане

США и НАТО начали вывод войск с ряда баз в Афганистане.

Как передает Report, об этом в ходе конференции в Кабуле заявил командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал Скотт Миллер.

"Мы начали осуществлять вывод с ряда баз", — заявил он.

Помимо этого, Миллер добавил, что военные "передадут все свои базы силам Афганистана".

Администрация США ранее объявила, что к 1 мая начнет и до 11 сентября завершит вывод войск из Афганистана. Заявлено, что вывод будет идти в полной координации с союзниками и партнерами.