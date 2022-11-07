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США и НАТО допускают переговоры по Украине в случае освобождении Киевом Херсона

США и НАТО допускают переговоры по Украине в случае освобождении Киевом Херсона США и НАТО допускают начало мирных переговоров по Украине в том случае, если Киев отвоюет Херсон, сражение за который имеет как стратегическое, так и дипломатическое значение.
Другие страны
7 ноября 2022 г. 12:59
США и НАТО допускают переговоры по Украине в случае освобождении Киевом Херсона

США и НАТО допускают начало мирных переговоров по Украине в том случае, если Киев отвоюет Херсон, сражение за который имеет как стратегическое, так и дипломатическое значение.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета La Repubblica.

Вашингтон на постоянной связи по этому вопросу с Брюсселем и союзниками, а также внушает эту мысль украинским властям.

По мнению издания, не случайно Вашингтон и НАТО подтвердили направление Киеву партии ракет назначения ПВО против беспилотников. Главной установкой становится то, что возвращение Херсона, стратегической цели с точки зрения выхода к морю и контроля за водными ресурсами, может изменить ход конфликта, и после его освобождения можно начинать переговоры с позиции силы. Как утверждает газета, Белый дом впервые начал предполагать подобный конкретный сценарий.

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Версия на английском языке US, NATO: Talks on Ukraine possible if Kyiv liberates Kherson

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