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США и Литва согласовали позиции в отношении Китая

США и Литва согласовали позиции в отношении Китая Заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на встрече в Вашингтоне обсудили ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе и стратегию сторон по отношениям с КНР.
Другие страны
26 марта 2024 г. 05:49
США и Литва согласовали позиции в отношении Китая

Заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на встрече в Вашингтоне обсудили ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе и стратегию сторон по отношениям с КНР.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента.

"Кэмпбелл поблагодарил министра иностранных дел Ландсбергиса за продолжающееся взаимодействие Литвы с демократическими партнерами-единомышленниками в Индо-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что стороны "обсудили, как события в Индо-Тихоокеанском регионе влияют на Евроатлантический, разработали соответствующие стратегии в отношении Китайской Народной Республики", подтвердили важность поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе.

Кэмпбелл заявил о поддержке Литвы "в условиях продолжающихся против нее принудительных мер со стороны КНР".

Напомним, что в 2021 году в ответ на открытие официального представительства Тайваня в Вильнюсе Пекин принял решение понизить дипотношения с Литвой до уровня поверенных в делах, изменить название китайского дипучреждения в Литве с "посольства" на "представительство" КНР.

Кроме того, Китай практически полностью прекратил закупки в Литве ряда товаров, принял другие меры экономического характера.

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