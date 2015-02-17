США и Куба проведут переговоры по нормализации отношений на следующей неделе

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Представители США и Кубы на следующей неделе в Вашингтоне проведут новый раунд двусторонних переговоров, направленных на восстановление отношений между странами. Об этом сообщает Report со ссылкой на Интерфакс.

"Мы смотрим на встречи на следующей неделе в Вашингтоне между кубинским правительством и Госдепартаментом США с надеждой, что будет достигнут успех", - заявил журналистам во время визита в Гавану сенатор-демократ от штата Вирджиния Марк Уорнер.

Он добавил, что Вашингтон и Гавана могут добиться решительного прогресса в нормализации отношений в течение следующих 3-6 месяцев.

Кроме Уорнера в состав сенатской группы вошли сенаторы-демократы Клэр Маккаскилл из Миссури и Эйми Клобучар из Миннесоты. Цель их визита - дать оценку перспективам улучшения отношений между двумя странами.

Главы США и Кубы Барак Обама и Рауль Кастро объявили 17 декабря 2014 года о намерении стран нормализовать дипломатические отношения после многолетнего экономического эмбарго со стороны США. А на прошлой неделе в конгресс США был внесен законопроект, предусматривающий снятие эмбарго.

Первые официальные переговоры между США и Кубой состоялись в январе этого года в Гаване. В частности, стороны обсудили проблемы, связанные с открытием посольств вместо существующих сейчас секций интересов.