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США и КНР обсудили отношения в военной сфере

США и КНР обсудили отношения в военной сфере Помощник министра обороны США по делам безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов Илай Рэтнер и посол Китая в Вашингтоне Се Фэн провели встречу в Пентагоне, на которой обсудили двусторонние отношения в военной сфере и другие вопрос.
Другие страны
13 июля 2023 г. 05:46
США и КНР обсудили отношения в военной сфере

Помощник министра обороны США по делам безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов Илай Рэтнер и посол Китая в Вашингтоне Се Фэн провели встречу в Пентагоне, на которой обсудили двусторонние отношения в военной сфере и другие вопрос.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

Согласно информации, стороны рассмотрели "отношения США и КНР в сфере обороны, а также ряд вопросов международной и региональной безопасности".

"Рэтнер также подчеркнул приверженность министерства поддержанию открытых линий связи между военными США и КНР", - отмечается в заявлении Пентагона.

Инициатива проведения встречи между послом и помощником министра исходила от американской стороны, направившей соответствующее приглашение. Никаких деталей беседы Пентагон не привел.

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