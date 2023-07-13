США и КНР обсудили отношения в военной сфере

Помощник министра обороны США по делам безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов Илай Рэтнер и посол Китая в Вашингтоне Се Фэн провели встречу в Пентагоне, на которой обсудили двусторонние отношения в военной сфере и другие вопрос.

Помощник министра обороны США по делам безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов Илай Рэтнер и посол Китая в Вашингтоне Се Фэн провели встречу в Пентагоне, на которой обсудили двусторонние отношения в военной сфере и другие вопрос.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

Согласно информации, стороны рассмотрели "отношения США и КНР в сфере обороны, а также ряд вопросов международной и региональной безопасности".

"Рэтнер также подчеркнул приверженность министерства поддержанию открытых линий связи между военными США и КНР", - отмечается в заявлении Пентагона.

Инициатива проведения встречи между послом и помощником министра исходила от американской стороны, направившей соответствующее приглашение. Никаких деталей беседы Пентагон не привел.