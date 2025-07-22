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США и КНР на следующей неделе обсудят продление действующих соглашений по торговле

США и КНР на следующей неделе обсудят продление действующих соглашений по торговле США и Китай в начале следующей недели обсудят в Стокгольме продление действующих соглашений по торговле между двумя странами.
Другие страны
22 июля 2025 г. 17:09
США и КНР на следующей неделе обсудят продление действующих соглашений по торговле

США и Китай в начале следующей недели обсудят в Стокгольме продление действующих соглашений по торговле между двумя странами.

Как передает Report, об этом в интервью телеканалу Fox Business заявил глава Минфина США Скотт Бессент.

"Срок сделки с Китаем истекает 12 августа. Я буду в понедельник-вторник в Стокгольме со своими китайскими коллегами и буду работать над ее продлением", - отметил он.

Ранее президент США Дональд Трамп повысил тарифы на китайскую продукцию до 125%. С учетом ранее введенной 20%-ной пошлины за недостаточные усилия властей Канады, Китая и Мексики в борьбе с контрабандой фентанила в Соединенные Штаты, совокупная пошлина на товары из КНР составляла 145%.

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