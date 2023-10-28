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США и КНР достигли договоренности о встрече лидеров двух стран на полях саммита АТЭС

США и КНР достигли договоренности о встрече лидеров двух стран на полях саммита АТЭС Вашингтон и Пекин достигли принципиального соглашения о встрече президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско (штат Калифорния) в ноябре.
Другие страны
28 октября 2023 г. 05:12
США и КНР достигли договоренности о встрече лидеров двух стран на полях саммита АТЭС

Вашингтон и Пекин достигли принципиального соглашения о встрече президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско (штат Калифорния) в ноябре.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на американского чиновника.

По его словам, детали встречи, место и другие вопросы пока не обговорены.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отказался уточнить, обсуждали ли президент США Джо Байден и глава МИД КНР Ван И возможность американо-китайской встречи на высшем уровне на саммите АТЭС. По словам Кирби, Байден "отмечал, что в полной мере ожидает вновь встретится" с Си Цзиньпином.

Встреча, если она состоится, станет первой с момента переговоров лидеров двух стран в Индонезии в ноябре 2022 года.

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