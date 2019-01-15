США и КНДР завершают подготовку к новой встрече на высоком уровне

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Майкл Помпео вскоре проведёт переговоры с заведующим отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает южнокорейская газета The Chosun Ilbo.

Стороны сейчас завершают последние приготовления к предстоящей встрече. Ожидается, что переговоры состоятся в Вашингтоне. Помимо Помпео, планируется также встреча Ким Ён Чхоля с президентом США Дональдом Трампом.

В ходе диалога Помпео может предложить Ким Ён Чхолю частичную отмену санкций в отношении Северной Кореи в обмен на ликвидацию или вывоз за её пределы имеющихся у нее межконтинентальных баллистических ракет, способных доставить ядерную боеголовку на континентальную территорию США.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время состоится встреча Ким Чен Ына и Трампа.