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    США и КНДР завершают подготовку к новой встрече на высоком уровне

    Госсекретарь США Майкл Помпео вскоре проведёт переговоры с заведующим отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Майкл Помпео вскоре проведёт переговоры с заведующим отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем.

    Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает южнокорейская газета The Chosun Ilbo.

    Стороны сейчас завершают последние приготовления к предстоящей встрече. Ожидается, что переговоры состоятся в Вашингтоне. Помимо Помпео, планируется также встреча Ким Ён Чхоля с президентом США Дональдом Трампом.

    В ходе диалога Помпео может предложить Ким Ён Чхолю частичную отмену санкций в отношении Северной Кореи в обмен на ликвидацию или вывоз за её пределы имеющихся у нее межконтинентальных баллистических ракет, способных доставить ядерную боеголовку на континентальную территорию США.

    Ранее сообщалось, что в ближайшее время состоится встреча Ким Чен Ына и Трампа.

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