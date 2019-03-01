США и КНДР договорились продолжить переговоры

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп в ходе встречи в Ханое договорились продолжить обсуждение двусторонних отношений.

Как передаёт Report, об этом информирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По информации агентства, в ходе своего второго саммита лидеры КНДР и США «договорились и в будущем поддерживать тесную связь для денуклеаризации на Корейском полуострове и эпохального развития корейско-американских отношений».

Также сообщается, что стороны намерены продолжать «продуктивные переговоры для решения вопросов».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что договорённостей о времени и месте проведения следующего саммита США-КНДР нет.