​США и Китай провели телефонные переговоры по вопросам торговли

Представители США и КНР провели в среду продуктивные телефонные консультации по вопросам торговли.

Как передаёт Report, oб этом глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу сообщил в четверг телеканалу Fox Business.

"Что касается Китая, я могу сказать, что представители двух сторон провели вчера продуктивные телефонные переговоры и они созвонятся еще раз в течение нескольких дней, чтобы провести вторые такие переговоры. Мы обращаем внимание на ключевые аспекты торгового соглашения", - подчеркнул он.

По словам Кудлоу, США "по-прежнему планируют, что китайская делегация приедет сюда, в Вашингтон, чтобы продолжить переговоры". "Я хочу подчеркнуть, что телефонная конференция была конструктивной", - сказал он, отметив, что не намерен раскрывать детали состоявшегося разговора.