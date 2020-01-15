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США и Китай подписали соглашение о первой фазе торговой сделки

​США и Китай подписали соглашение о первой фазе торговой сделки

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали в среду соглашение по первой фазе сделки по урегулированию двусторонних торговых споров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, церемония проходила в Белом доме.

Детали сделки до сих пор не были объявлены. Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу ранее заявил, что США сохранят пошлины на ряд товаров из Китая, чтобы убедиться в том, что Пекин будет придерживаться обязательств, обозначенных в первой фазе торгового соглашения между странами. 

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