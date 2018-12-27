США и Китай в январе проведут торговые переговоры в Пекине

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Делегация США планирует отправиться в Пекин в начале января 2019 года для проведения с представителями Китая переговоров по вопросам торговли.

Как передает Report, oб этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентсва, американскую делегацию возглавит заместитель представителя США на торговых переговорах Джеффри Герриш. Кто примет в них участие со стороны КНР, не уточняется.

Ранее сообщалось о том, что США перенесли повышение пошлин на китайские товары на 2 марта.