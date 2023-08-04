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США и Китай создадут рабочие группы для обсуждения спорных вопросов

США и Китай создадут рабочие группы для обсуждения спорных вопросов Соединенные Штаты и Китай создают новые каналы коммуникации для обсуждения спорных вопросов, существующих между двумя странами.
Другие страны
4 августа 2023 г. 21:23
США и Китай создадут рабочие группы для обсуждения спорных вопросов

Соединенные Штаты и Китай создают новые каналы коммуникации для обсуждения спорных вопросов, существующих между двумя странами.

Как передает Report, об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на трех неназванных источников.

По их информации, Вашингтон и Пекин создадут две рабочие группы, которые сфокусируются на региональной повестке Азиатско-Тихоокеанского региона и морских вопросах и, возможно, третью группу, которая будет заниматься более широким спектром тем.

Издание называет подобные шаги первыми свидетельствами прогресса на пути к нормализации отношений между США и КНР по итогам поездки американского госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин в июне.

Еще один собеседник газеты сообщил, что стороны также рассматривают возможность провести серию встреч с целью обсудить сложные вопросы, поставив перед собой четкие цели. Он подчеркнул при этом, что речь не идет о возобновлении официальных "диалогов", которые существовали при прежних администрациях. Как отмечается в статье, критики подобных форматов утверждали, что они были больше сконцентрированы на процессе, нежели на результате.

Блинкен посетил Пекин 18-19 июня. В июле в Китае с целью переговоров побывали министр финансов США Джанет Йеллен и спецпредставитель американского президента по климату, экс-госсекретарь США Джон Керри. Кроме того, бывший госсекретарь Генри Киссинджер в июле провел встречи в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином, главой Минобороны Китая Ли Шанфу, а также с руководителем канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ван И, который 25 июля занял пост главы МИД КНР.

В течение лета ожидается поездка в КНР министра торговли США Джины Раймондо.

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