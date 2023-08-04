США и Китай создадут рабочие группы для обсуждения спорных вопросов

Соединенные Штаты и Китай создают новые каналы коммуникации для обсуждения спорных вопросов, существующих между двумя странами.

Соединенные Штаты и Китай создают новые каналы коммуникации для обсуждения спорных вопросов, существующих между двумя странами.

Как передает Report , об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на трех неназванных источников.

По их информации, Вашингтон и Пекин создадут две рабочие группы, которые сфокусируются на региональной повестке Азиатско-Тихоокеанского региона и морских вопросах и, возможно, третью группу, которая будет заниматься более широким спектром тем.

Издание называет подобные шаги первыми свидетельствами прогресса на пути к нормализации отношений между США и КНР по итогам поездки американского госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин в июне.

Еще один собеседник газеты сообщил, что стороны также рассматривают возможность провести серию встреч с целью обсудить сложные вопросы, поставив перед собой четкие цели. Он подчеркнул при этом, что речь не идет о возобновлении официальных "диалогов", которые существовали при прежних администрациях. Как отмечается в статье, критики подобных форматов утверждали, что они были больше сконцентрированы на процессе, нежели на результате.

Блинкен посетил Пекин 18-19 июня. В июле в Китае с целью переговоров побывали министр финансов США Джанет Йеллен и спецпредставитель американского президента по климату, экс-госсекретарь США Джон Керри. Кроме того, бывший госсекретарь Генри Киссинджер в июле провел встречи в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином, главой Минобороны Китая Ли Шанфу, а также с руководителем канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ван И, который 25 июля занял пост главы МИД КНР.

В течение лета ожидается поездка в КНР министра торговли США Джины Раймондо.