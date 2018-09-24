США и Китай сегодня вступают в новую фазу торговой войны

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Пошлины в размере 10% на ввозимые из КНР в США товары, общая стоимость которых оценивается в 200 млрд долларов, будут введены в понедельник, 24 сентября, передает Report со ссылкой на CNN.

Президент США Дональд Трамп также намерен перейти к третьему этапу реализации ограничительных мер и ввести дополнительные пошлины в размере 267 млрд долларов, если Пекин предпримет зеркальных мер, информирует УНН.

Введенные в понедельник пошлины с 1 января следующего года вырастут до 25%, пояснили в Белом доме. Американский лидер заявил, что США “на протяжении месяцев” призывали Китай “изменить свои нечестные торговые практики”. “Мы дали ясно понять, какие изменения необходимы, мы дали Китаю возможность вести себя с нами честнее”, — отметил 45-й президент США.

Дональд Трамп считает, что таможенные сборы “оказывают огромное давление” на КНР. “Китай долгое время использовал Соединенные Штаты, и больше я этого позволить не могу”, — сказал американский лидер. Он неоднократно указывал, что конечной целью такой политики является достижение свободной торговли без пошлин и субсидий с обеих сторон.

Как ранее пояснил министр торговли США Уилбур Росс, Вашингтон исходит из того, что Пекин не может предпринять симметричные ответные меры на введение новых американских пошлин на продукцию из КНР. “Китай не получает от нас достаточного объема импорта, чтобы ввести обоюдные пошлины. Мы продаем им меньше, чем на 150 млрд долл. в год. Так что в этом смысле они безоружные”, — констатировал глава Минторга США.