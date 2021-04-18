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США и Китай приняли совместное заявление по климату

США и Китай приняли совместное заявление по климату США и Китай в принятом совместном заявлении по борьбе с изменением климата выразили готовность работать над реализацией Парижского соглашения
Другие страны
18 апреля 2021 г. 04:24
США и Китай приняли совместное заявление по климату
Джон Керри и Се Чжэньхуа

США и Китай в принятом совместном заявлении по борьбе с изменением климата выразили готовность работать над реализацией Парижского соглашения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Госдепартамента.

Документ был согласован по итогам встречи в Шанхае спецпосланника американского президента по климату Джона Керри с китайским коллегой Се Чжэньхуа.

"США и Китай твердо привержены совместной работе и сотрудничеству с другими сторонами в деле реализации Парижского соглашения", - говорится в тексте.

США и Китай намерены выработать к 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в Глазго в ноябре, собственные стратегии по достижению нулевых выбросов в окружающую среду. "США и Китай в краткосрочной перспективе примут меры для дальнейшего урегулирования климатического кризиса. Стороны намерены разработать к конференции в Глазго свои долгосрочные стратегии, направленные на достижение нулевого уровня выбросов (в окружающую среду)", - отмечается в тексте.

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