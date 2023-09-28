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США и Китай обсуждают подготовку к встрече Байдена и Си Цзиньпина

США и Китай обсуждают подготовку к встрече Байдена и Си Цзиньпина Вашингтон и Пекин обсуждают возможность проведения саммита президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, в рамках подготовки планируются визиты в США министра иностранных дел Китая Ван И и вице-премьера Госсовета КНР Хэ Лифэна.
Другие страны
28 сентября 2023 г. 20:06
США и Китай обсуждают подготовку к встрече Байдена и Си Цзиньпина

Вашингтон и Пекин обсуждают возможность проведения саммита президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, в рамках подготовки планируются визиты в США министра иностранных дел Китая Ван И и вице-премьера Госсовета КНР Хэ Лифэна.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По информации издания, Ван И может посетить США уже в октябре.

The Wall Street Journal добавляет, что Си Цзиньпин может посетить США в рамках участия в саммите АТЭС в Сан-Франциско в ноябре. Газета уточняет, что обсуждается возможность отдельной двусторонней встречи лидеров двух стран во время возможного визита Си Цзиньпина.

Саммит АТЭС в Сан-Франциско пройдет 12-18 ноября.

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Версия на английском языке WSJ: US-China talks gain momentum, paving way for Xi-Biden summit

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