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США и Китай обсудили войну в Украине, Ближний Восток и КНДР

США и Китай обсудили войну в Украине, Ближний Восток и КНДР Первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер и заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй обсудили войну в Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и Корейском полуострове.
Другие страны
31 мая 2024 г. 04:49
США и Китай обсудили войну в Украине, Ближний Восток и КНДР

Первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер и заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй обсудили войну в Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и Корейском полуострове.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Белого дома по итогам состоявшейся в Вашингтоне встречи.

"Стороны обсудили войну России против Украины, вызовы на Ближнем Востоке и усилия по продвижению денуклеаризации Корейского полуострова", - говорится в письменном заявлении.

Как подчеркнули в Белом доме, "стороны провели откровенную и конструктивную беседу, продолжая усилия по поддержанию открытых каналов связи и ответственному управлению конкуренцией". "Стороны обсудили текущую работу по поддержанию контактов между военными (США и КНР - ред.) и продвижению сотрудничества в областях, в которых наши интересы совпадают, таких как борьба с наркоторговлей. Они также обсудили сферы, в которых имеются разногласия", - подчеркивается в документе. Так, Файнер "подтвердил важность поддержания мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива", он добавил, что "США поддерживают международное право и свободу судоходства в Южно-Китайском море". Первый заместитель помощника президента США и заместитель министра иностранных дел КНР подтвердили приверженность двусторонним контактам на высоком уровне и взаимодействию между двумя странами.

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