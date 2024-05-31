США и Китай обсудили войну в Украине, Ближний Восток и КНДР

Первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер и заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй обсудили войну в Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и Корейском полуострове.

Первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер и заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй обсудили войну в Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и Корейском полуострове.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба Белого дома по итогам состоявшейся в Вашингтоне встречи.

"Стороны обсудили войну России против Украины, вызовы на Ближнем Востоке и усилия по продвижению денуклеаризации Корейского полуострова", - говорится в письменном заявлении.

Как подчеркнули в Белом доме, "стороны провели откровенную и конструктивную беседу, продолжая усилия по поддержанию открытых каналов связи и ответственному управлению конкуренцией". "Стороны обсудили текущую работу по поддержанию контактов между военными (США и КНР - ред.) и продвижению сотрудничества в областях, в которых наши интересы совпадают, таких как борьба с наркоторговлей. Они также обсудили сферы, в которых имеются разногласия", - подчеркивается в документе. Так, Файнер "подтвердил важность поддержания мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива", он добавил, что "США поддерживают международное право и свободу судоходства в Южно-Китайском море". Первый заместитель помощника президента США и заместитель министра иностранных дел КНР подтвердили приверженность двусторонним контактам на высоком уровне и взаимодействию между двумя странами.