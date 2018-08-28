США и Китай намерены приостановить торговые переговоры вплоть до ноября

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Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Администрация президента США Дональда Трампа отодвигает торговые переговоры с Китаем на второй план, сосредоточив свое внимание на достижении соглашения между Соединенными Штатами и Мексикой, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Белый дом считает, что на данный момент важно быстро и выгодно разрешить торговый спор в "собственном районе", сказал министр торговли США Уилбур Росс. По его словам, позиция американского президента заключается в том, что данный момент не лучшее время для переговоров с Китаем.

Отметим, что ранее Дональд Трамп сказал, что он отвергает попытки Китая вести переговоры, поскольку пытается достичь менее "односторонней" торговой политики от Пекина.

Переговоры между США и Китаем зашли в тупик с мая.

После того, как торговые переговоры в Вашингтоне на прошлой неделе закончились без соглашения, знакомый с обсуждениями источник рассказал, что китайские чиновники видят в перспективе приостановление переговоров с американской стороной вплоть до выборов в конгресс США в ноябре.