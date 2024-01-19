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США и Китай договорились продолжать контакты по экономическим вопросам

США и Китай договорились продолжать контакты по экономическим вопросам Представители американских и китайских властей договорились на двухдневной встрече в Пекине продолжать контакты по экономическим вопросам и обсудили возможный визит министра финансов США Джанет Йеллен в КНР.
Другие страны
19 января 2024 г. 19:34
США и Китай договорились продолжать контакты по экономическим вопросам

Представители американских и китайских властей договорились на двухдневной встрече в Пекине продолжать контакты по экономическим вопросам и обсудили возможный визит министра финансов США Джанет Йеллен в КНР.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба американского Минфина по итогам третьего заседания совместной финансовой рабочей группы.

"В ходе заседания обсуждались вопросы финансовой стабильности и рынков капитала, международных финансовых институтов, устойчивого финансирования, трансграничных платежей и передачи данных, а также противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Во время беседы американские должностные лица также напрямую затронули вопросы, по которым у них возникли разногласия. По итогам встречи обе стороны договорились о продолжении регулярных контактов", - отмечается в документе.

В Пекине делегация Минфина провела встречу с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном, во время которой должностные лица США передали, что Йеллен приветствует прогресс, достигнутый рабочей группой, а также обсудили важность дальнейшего углубления связей и сотрудничества между двумя странами.

"Они также отметили, что министр с нетерпением ждет возможности посетить Китай с визитом в подходящее время", - заключили в Минфине.

Финансовая рабочая группа США и КНР была создана в сентябре 2023 года.

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