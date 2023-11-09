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США и Казахстан будут сотрудничать в предотвращении рисков ядерных отходов с Семипалатинского полигона

США и Казахстан будут сотрудничать в предотвращении рисков ядерных отходов с Семипалатинского полигона Агентство Министерства обороны США по уменьшению угрозы и Национальный ядерный центр Казахстана (НЯЦ) подписали меморандум о совместном устранении "сохраняющихся рисков" распространения ядерных и радиоактивных отходов с бывшего Семипалатинского испытатель
Другие страны
9 ноября 2023 г. 11:34
США и Казахстан будут сотрудничать в предотвращении рисков ядерных отходов с Семипалатинского полигона

Агентство Министерства обороны США по уменьшению угрозы и Национальный ядерный центр Казахстана (НЯЦ) подписали меморандум о совместном устранении "сохраняющихся рисков" распространения ядерных и радиоактивных отходов с бывшего Семипалатинского испытательного полигона (СИП) в ближайшие годы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в посольстве США в Казахстане.

В НЯЦ уточнили, что документ, подписанный в городе Курчатов, предусматривает сотрудничество по приведению территории СИП в безопасное состояние, включая исследования, работы по внедрению технических и физических мер безопасности, проведению мероприятий, направленных на предупреждение несанкционированного доступа к отходам ядерной деятельности и соответствующим объектам, осуществление контроля за инфраструктурой обеспечения безопасности.

Семипалатинский испытательный полигон - крупнейший ядерный полигон в мире. На нем было произведено 458 атмосферных и подземных взрывов. Площадь, затронутая испытаниями, превышает 300 тыс. кв. км. Их жертвами признаны более 1 млн человек. Казахстан при содействии международного сообщества на протяжении трех десятилетий ведет борьбу с последствиями деятельности полигона.

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